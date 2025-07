Calciomercato Milan in tre in uscita | occhio a Okafor-Be?ikta?

Il calciomercato del Milan si infiamma: tre giocatori sono in uscita, tra cui spiccano le voci su Noah Okafor e Beiktas. L’attenzione è alta anche su Beikta e Tammy Abraham, mentre l’attenzione dei tifosi è rivolta alle possibili partenze e alle novità in vista della stagione. Resta aggiornato per scoprire le ultime news e le mosse che potrebbero cambiare gli equilibri rossoneri.

Noah Okafor, tornato al Milan dal prestito al Napoli in questo calciomercato estivo, potrebbe raggiungere Tammy Abraham al Be?ikta?. Le news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, in tre in uscita: occhio a Okafor-Be?ikta?

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Okafor torna al Milan, ma non per restare: due club sono sulle sue tracce - Il calciomercato estivo entra nel vivo, con numerosi club italiani e internazional ... Segnala msn.com

Milan, Okafor in uscita: primo no al Besiktas, il club rossonero spinge per la cessione a titolo definitivo - Okafor è tornato al Milan dopo il prestito al Napoli che non ha esercitato il diritto di acquisto a 23,5 milioni di euro. Riporta calciomercato.com