Sebastiano Esposito Inter la Fiorentina vuole chiudere subito | svelata la richiesta le cifre

Il calciomercato estivo entra nel vivo e tra le trattative più calde c’è quella di Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, che potrebbe approdare alla Fiorentina. Dopo un'ottima stagione all’Empoli, il suo futuro si fa sempre più incerto: la Viola è pronta a fare sul serio, svelando cifre e modalità dell’offerta. Tutti gli appassionati attendono con ansia di scoprire come si concluderà questa intensa operazione di mercato.

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Tra le possibili uscite estive dell’ Inter, una delle più calde riguarda Sebastiano Esposito. Dopo un’ottima stagione all’Empoli, l’attaccante classe 2002 è finito nel mirino della Fiorentina, pronta ad accelerare per chiudere l’operazione. Come riporta La Nazione, ora che il Mondiale per Club si è concluso con l’eliminazione dei nerazzurri, i viola non hanno più ostacoli per tentare l’affondo decisivo. L’operazione potrebbe andare in porto per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro più bonus, un investimento contenuto per un giocatore cresciuto nel vivaio nerazzurro e considerato ancora ad alto potenziale. 🔗 Leggi su Internews24.com