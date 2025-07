Due escursionisti di 28 e 34 anni trovati morti vicino al Brennero | Precipitati da una cresta di roccia

Tragedia sulle maestose montagne del Tirolo austriaco: due giovani escursionisti tedeschi, una donna di 28 anni e un uomo di 34, hanno perso la vita dopo un tragico incidente vicino al Brennero. La loro passione per l’avventura si è trasformata in un dramma che scuote il mondo degli amanti della montagna. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa dolorosa vicenda.

Due escursionisti tedeschi sono stati trovati morti nel Tirolo austriaco nel pomeriggio di marted√¨ 1 luglio dopo un'operazione di ricerca durata ore. Le vittime sono una donna di 28 anni e il compagno di 34.¬†I due¬†stavano facendo un'escursione nella zona del rifugio Geraer H√ľtte a Vals, non lontano dal Brennero. Sarebbero precipitati per oltre 200 metri da una cresta di roccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: escursionisti - anni - trovati - morti

Chi erano i due escursionisti trovati morti sul Monviso, Michele Buzzone e Daniela Colocci https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/06/dispersi-due-alpinisti-sul-monviso-ricerche-in-corso-ecb2f48c-9ec4-4a4d-99d8-9e6e82d7f899.html Vai su Facebook

#StatiUniti Imboscata ai vigili del fuoco di #Idaho: uccise due vigilesse del fuoco, ferito un altro. Chiamati per un rogo su una montagna, sono finiti sotto tiro di uno o pi√Ļ cecchini. Un uomo √® stato trovato morto accanto ad un'arma. Si teme per escursionisti e r Vai su X

Due escursionisti di 28 e 34 anni trovati morti vicino al Brennero: Precipitati da una cresta di roccia; Due escursionisti tedeschi trovati morti al Brennero; Due escursionisti tedeschi trovati morti al Brennero.

Due escursionisti di 28 e 34 anni trovati morti vicino al Brennero: ‚ÄúPrecipitati da una cresta di roccia‚ÄĚ - Due escursionisti tedeschi sono stati trovati morti nel Tirolo austriaco nel pomeriggio di martedì 1 luglio dopo un'operazione di ricerca durata ore ... fanpage.it scrive

Due escursionisti tedeschi trovati morti al Brennero - Due escursionisti tedeschi sono stati trovati morti nel pomeriggio di martedì 1° luglio, dopo un'operazione di ricerca durata ore nel Tirolo austriaco. Come scrive rainews.it