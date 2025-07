F1 Frederic Vasseur | Vogliamo sfruttare lo slancio positivo per far bene a Silverstone

Con l’entusiasmo alle stelle, la Ferrari si prepara a scrivere un nuovo capitolo a Silverstone, punto di svolta nella rincorsa al Mondiale 2025 di F1. Dopo il positivo terzo posto in Austria, il team si affida anche alla guida strategica di Frederic Vasseur, recentemente tornato in pista. La sfida britannica promette scintille: i nuovi aggiornamenti aerodinamici porteranno i loro frutti? L’appuntamento è alle porte per scoprire se il Cavallino potrà ruggire ancora più forte.

La Ferrari ripartirà da Silverstone la propria rincorsa nel Mondiale 2025 di F1. Dopo aver ottenuto il terzo posto in Austria con il monegasco Charles Leclerc, sul tracciato britannico si comprenderà ancor meglio se gli aggiornamenti aerodinamici introdotti sul Red Bull Ring daranno i loro frutti anche sul layout nel Regno Unito. Tornerà, poi, in plancia di comando anche Frederic Vasseur. Il Team Principal aveva lasciato Spielberg per questioni personali, ma sarà al suo posto per la prossima tappa. L’ingegnere francese, a questo proposito, ha analizzato i vari temi del fine-settimana che sta arrivando, facendo il punto della situazione per la scuderia di Maranello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Vogliamo sfruttare lo slancio positivo per far bene a Silverstone”

