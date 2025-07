Ferrari Vasseur sponsorizzato da Toto Wolff | Lasciatelo lavorare In Italia se vinci sei il migliore se perdi hai fallito

In un mondo dove la pressione e le aspettative sono alle stelle, Ferrari si trova al centro di un turbine di critiche e speranze. Vasseur, tra le polemiche e le sfide, ha ribadito il suo impegno: lasciatelo lavorare in Italia. Se riesce a portare la scuderia al successo, sarà lui il vero eroe; altrimenti, il fallimento sarà solo un ricordo. La svolta può ancora arrivare, ma solo con il supporto e la fiducia giusta.

La Ferrari sta soffrendo piĂą del dovuto in un 2025 che doveva essere l’anno della svolta. E invece fin qui nĂ© Leclerc è riuscito a fare il salto di qualitĂ nĂ© Hamilton ha dato quel qualcosa in piĂą che ci si poteva aspettare da uno come lui. Continuano le critiche da parte dei tifosi con molti pronti a chiedere le dimissioni o l’allontanamento da Maranello di Frederic Vasseur. Proprio quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle ultime ore in vista dell’appuntamento di Silverstone del prossimo weekend. Dopo che il Gran Premio in Austria ha visto la “Rossa” andare a podio per la terza volta nelle ultime quattro gare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ferrari, Vasseur sponsorizzato da Toto Wolff: «Lasciatelo lavorare. In Italia se vinci sei il migliore, se perdi hai fallito»

