Caldo record due morti in Sardegna | malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro Le vittime avevano 60 e 75 anni

Il caldo record che sta attraversando la Sardegna si è tragicamente portato via due persone, entrambe vittime di malore mentre erano in spiaggia. Un 75enne a Budoni e un uomo di 60 anni a San Teodoro hanno perso la vita in momenti di relax sotto il sole cocente. Questa drammatica emergenza evidenzia la pericolosità delle alte temperature e l’importanza di prestare attenzione ai segnali del nostro corpo.

Due morti per il caldo in Sardegna. Entrambi si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale. Sul posto è giunto il 118 con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Caldo record, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Le vittime avevano 60 e 75 anni

In questa notizia si parla di: caldo - morti - sardegna - malore

Morti, frane e blackout. Italia stremata dal caldo, oggi 18 le città in rosso - L’Italia risente delle conseguenze di un’ondata di caldo record, con morti per frane e blackout che paralizzano molte città.

? Ordinanza anti caldo in 13 Regioni. Abruzzo, Emilia-Romagna, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Lombardia hanno bloccato le attività professionali nei settori in cui è prevista l’esposizione al sol Vai su Facebook

#NEWS - #Caldo record In aumento le regioni che vietano il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16.00 nei settori più a rischio Ordinanze in #Basilicata #Calabria #Campania #Lazio #Liguria #Puglia #Sardegna #Sicilia #Toscana #Umbria #Lombardia #EmiliaRo Vai su X

++ Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna ++; Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna; Caldo record, tre morti sul lavoro. A Bagheria una donna muore mentre passeggia.

Caldo, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Le vittime avevano 60 e 75 anni - Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord ... Riporta msn.com

Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna - Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale. ansa.it scrive