Al carcere Don Bosco Pisa corso di gelateria per 10 detenute

All’interno del carcere Don Bosco di Pisa, un corso di gelateria ha trasformato il carcere in un luogo di rinascita. Dieci detenute hanno avuto l’opportunità di apprendere un mestiere artigianale, aprendo nuove prospettive di futuro e riscatto. Questo percorso, parte del progetto nazionale "Si sostiene in carcere" del Soroptimist International d’Italia, dimostra come la formazione possa essere una chiave per cambiare vite e costruire speranze.

Il gelato come occasione di riscatto e opportunità per il futuro. Si è concluso alla casa circondariale “Don Bosco” di Pisa il corso base di gelateria artigianale, un percorso formativo e professionalizzante che ha coinvolto 10 detenute dell’istituto di pena che hanno potuto così conoscere e sperimentare i "segreti" del mestiere. Il corso rientra nel progetto nazionale del Soroptimist international d’Italia "Si sostiene in carcere", realizzato in collaborazione con Fabbri 1905 per favorire il reinserimento lavorativo delle detenute. Quella di Pisa è stata la quinta tappa di un tour che coinvolgerà otto istituti penitenziari femminili italiani e 15 club Soroptimist, diplomando circa 80 detenute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al carcere Don Bosco Pisa corso di gelateria per 10 detenute

