Picariello | Pnrr discussione in Commissione franca contiamo di rispettare deadline

Non ci sono particolari ritardi sul Pnrr. La discussione in Commissione è stata franca ma non prestiamo il fianco a nessuna strumentalizzazione. Attraverso l'interlocuzione che ho avuto con il vicesindaco con delega al coordinamento Pics Francesco De Pierro, con gli assessori coinvolti e con le strutture tecniche cui naturalmente è demandato il dato di natura gestionale. Naturalmente c'è la massima abnegazione nel centrare gli standard temporali UE e contiamo di rispettare la deadline. Al centro sportivo di Capodimonte i lavori stanno per riprendere. In via di risoluzione anche quelli per l'asilo: ambedue sono dovuti a problemi con le ditte completamente estranei alla centrale di committenza.