In un caldo torrido che mette a dura prova la salute dei lavoratori, i dipendenti della Emmegi di Cassano d’Adda si sono fermati in segno di protesta. Con due ore di presidio sotto le bandiere di Fiom Cgil e Fim Cisl, chiedono condizioni di lavoro ottimali e rispetto delle norme di sicurezza. La questione del temperature troppo alte nel capannone diventa un simbolo di battaglie più ampie per tutela e dignità, mentre l’azienda dichiara di essere a norma e pronto a trovare soluzioni.

Cassano d’Adda (Milano), 2 luglio 2025 - “Temperature oltre norma nel capannone produttivo: rischio stress termico e malori da calore”, e i lavoratori incrociano le braccia. Due ore di presidio di prima mattina, sotto le bandiere di Fiom Cgil e Fim Cisl, alla Emmegi spa di via Newton a Cassano d'Adda, storica azienda che produce scambiatori di calore e conta una seconda sede in Slovacchia oltre che numerose filiali estere. Ordinanza anti-caldo: ora c’è la firma. Cosa succede a chi non la rispetta? La trattativa "caldo" dura da parecchio, otto ore di sciopero erano già state svolte, altre due ore rimangono del pacchetto, "saranno programmate su misura della volontà o non volontà - così i sindacati - dell'azienda di aprire finalmente un confronto serio e risolutore su investimenti, lavoro e salute". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Temperature troppo alte nel capannone”: sciopero alla Emmegi di Cassano d’Adda. L’azienda: “Siamo a norma”

