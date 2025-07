Roma il Newcastle piomba su Balerdi | pronta una super offerta

Roma, occhi puntati su Balerdi: il Newcastle si prepara a fare un’offerta da capogiro. La corsa per assicurarsi il talento dell’Olympique Marsiglia si fa sempre più intensa, mentre i giallorossi valutano attentamente questa opportunità. Con la concorrenza che si fa agguerrita, il futuro di Balerdi potrebbe scriversi tra le mura della Capitale o oltre Manica, e il suo trasferimento potrebbe rappresentare un colpo di scena nel mercato estivo.

La Roma monitora la situazione di Leonardo Balerdi, difensore centrale dell’Olympique Marsiglia reduce da una stagione da leader. Il classe ’99 argentino rappresenta un profilo gradito a Gasperini, che vorrebbe rinforzare il reparto con un centrale affidabile e già abituato a giocare in un contesto tattico organizzato. Ma la concorrenza per il giocatore si fa sempre più serrata. Oltre all’interessamento noto della Juventus, secondo il Daily Mail anche il Newcastle sarebbe pronto a inserirsi in maniera concreta, con un’offerta da 40 milioni di euro sul tavolo per convincere il club francese a cedere il proprio capitano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it