Macron ottimista sulla cooperazione di Putin sull' Iran

In un clima di speranza e cautela, il presidente francese Emmanuel Macron si mostra ottimista sulla cooperazione tra Vladimir Putin e l'Iran nel mantenimento del Trattato di non proliferazione nucleare. Mentre la fiducia nel dialogo con Mosca si rafforza, Macron resta meno sicuro riguardo alla situazione in Ucraina, evidenziando le sfide che ancora attendono la diplomazia internazionale. La strada verso la stabilitĂ globale rimane complessa, ma questa dinamica apre nuove prospettive di dialogo e collaborazione.

Milano, 2 lug. (askanews) - Il presidente francese ha espresso il suo "ottimismo" durante la riunione di Gabinetto riguardo alla determinazione del suo omologo russo Vladimir Putin a impedire all'Iran di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Ma Emmanuel Macron è "un po' meno ottimista" riguardo all'Ucraina, ha riferito la portavoce del governo Sophie Primas dopo la riunione di Gabinetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron "ottimista" sulla cooperazione di Putin sull'Iran

In questa notizia si parla di: macron - ottimista - putin - iran

