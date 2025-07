L' Ue propone un taglio del 90% alle emissioni entro il 2040 con flessibilità

L'Unione Europea si impegna a ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, un passo audace verso la neutralità climatica. La proposta, che prevede anche opzioni di flessibilità a partire dal 2036, rappresenta una sfida ambiziosa e innovativa per governi e cittadini. Questa strategia mira a bilanciare sostenibilità e praticabilità, aprendo nuove prospettive per un futuro più verde e responsabile.

La Commissione europea propone di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo. Lo prevede il target climatico al 2040 adottato dall'Esecutivo europeo che, come anticipato, offre ai governi una serie di opzioni di flessibilità per il raggiungimento dell'obiettivo. Tra queste, il ricorso a partire dal 2036. 🔗 Leggi su Feedpress.me