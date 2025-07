Giuli | da Direzione Generale Cinema nessun rapporto con Kaufmann

Roma, 2 luglio (askanews) – Giuli, dalla direzione generale del cinema, chiarisce: nessun collegamento con Kaufmann. Il credito di imposta destinato al film "Stelle della notte" è una misura mirata all’attrazione di investimenti stranieri in Italia, facilitando la produzione di opere internazionali nel nostro Paese. Un’opportunità che sottolinea l’impegno italiano nel promuovere il settore cinematografico e attrarre talenti globali, rafforzando così la nostra posizione nel mercato internazionale.

Roma, 2 lug. (askanews) - Quello destinato al film "Stelle della notte", il film fantasma di Francis Kaufmann, il californiano implicato nel duplice delitto di Villa Pamphili a Roma, "si tratta di un credito di imposta per l'attrazione di investimenti stranieri in Italia, un'agevolazione specifica per consentire lo svolgimento nel nostro Paese di attività connesse alla realizzazione di opere internazionali da parte di un produttore esecutivo italiano, nel caso di specie Coevolution, sul quale stiamo facendo chiarezza: al momento non mi risulta che la Direzione Generale Cinema" del Ministero della Cultura "abbia intrattenuto rapporti di alcun tipo con Francis Kaufmann". 🔗 Leggi su Quotidiano.net