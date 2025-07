Courtois sostiene Alexander-Arnold un incubo per i portieri dopo una forte Coppa del Mondo da club

L’ultima voce dal mondo del calcio scuote i social: Thibaut Courtois ha definito Trent Alexander-Arnold un “incubo” per i portieri, celebrando il suo arrivo al Real Madrid dopo una straordinaria Coppa del Mondo da club. Un endorsement che ha acceso discussioni e svelato nuove sfide tra i pali. È solo l’inizio di un capitolo emozionante: cosa ci riserverà questa partnership tra i due talenti? Restate con noi per scoprirlo.

2025-07-02 15:16:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Thibaut Courtois ha elogiato il nuovo compagno di squadra Trent Alexander-Arnold, descrivendo il terzino destro del Real Madrid come un “incubo” con cui affrontare e salutare la sua traversata come “incredibile”. L’Inghilterra International, che ha recentemente trascorso il passaggio da Liverpool, ha registrato il suo primo assist per Madrid con una croce squisita per Gonzalo Garcia nella loro vittoria per 1-0 sulla Juventus ai Mondiali del Club. Di conseguenza, i suoi nuovi partner di gioco, in particolare Courtois, hanno elogiato il difensore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com