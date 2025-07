La Sicilia sarà il primo luogo fuori dagli Usa in cui verranno addestrati piloti di F-35

La Sicilia si conferma protagonista nel panorama aeronautico mondiale, con l’annuncio di diventare il primo luogo fuori dagli USA ad ospitare un centro di addestramento per piloti di F-35. La base di Decimomannu, in provincia di Cagliari, si prepara a scrivere una nuova pagina di eccellenza italiana, rafforzando la sua posizione strategica e tecnologica. Durante la cerimonia di consegna delle aquile a sedici nuovi piloti, il futuro dell’aviazione italiana si illumina di grandi prospettive.

Alla base aerea di Decimomannu, in provincia di Cagliari, è stato annunciato che la Sicilia ospiterà il primo centro di addestramento per piloti di F-35 fuori dagli Stati Uniti. A renderlo noto è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha sottolineato come l'Italia sia anche l'unico Paese al mondo a realizzare l'assemblaggio degli F-35 nello stabilimento di Cameri. Durante la cerimonia di consegna delle aquile a sedici nuovi piloti, il ministro ha affermato: «Il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica.