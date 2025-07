Vendite globali Tesla calano del 13,5% nel secondo trimestre

Il mercato automobilistico sta attraversando un momento di grande trasformazione, e Tesla non fa eccezione. Nel secondo trimestre, le vendite globali della casa di Palo Alto hanno subito un calo del 13,5%, attestandosi a 384.122 veicoli, sotto le previsioni degli analisti. Una flessione che solleva interrogativi e apre nuove sfide per il colosso elettrico. Ma quali sono le cause di questa battuta d’arresto e quale direzione prenderà Tesla nei prossimi mesi?

Le vendite globali di Tesla nel secondo trimestre sono calate del 13,5% a 384.122, sotto le attese degli analisti che scommettevano su quota 387.000. Lo riporta il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vendite globali Tesla calano del 13,5% nel secondo trimestre

In questa notizia si parla di: vendite - globali - tesla - secondo

Vendite globali dei veicoli elettrici in crescita: +29% nei primi mesi del 2025 - Le vendite globali di veicoli elettrici continuano a crescere, confermando la loro resilienza nonostante le sfide geopolitiche e commerciali.

Con una capitalizzazione di mercato che ha recentemente superato i 2,1 trilioni di dollari, Bitcoin è oggi uno degli asset più ricchi al mondo, più di giganti tecnologici come Alphabet, Meta, Tesla e Berkshire Hathaway. Secondo i dati pubblicati da Visual Capita Vai su Facebook

Vendite globali Tesla calano del 13,5% nel secondo trimestre; Tesla, consegne in rosso (-13,5%). Il nuovo calo annuale è più vicino; Vendite globali Tesla calano del 13,5% in secondo trimestre.

Vendite globali Tesla calano del 13,5% nel secondo trimestre - Le vendite globali di Tesla nel secondo trimestre sono calate del 13,5% a 384. Segnala quotidiano.net

Tesla, consegne globali ancora in rosso? Il nuovo calo annuale è più vicino - Ora il consenso indica 1,65 milioni di veicoli consegnati nel 2025, ben al di sotto degli 1,81 milioni del 2023 e degli 1,79 milioni del 2024. Si legge su ilsole24ore.com