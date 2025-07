Il momento no di Alexander Zverev | Mi sento molto solo e vuoto mi manca la motivazione

Alexander Zverev si apre con sincerità, condividendo un momento di forte fragilità emotiva dopo l'eliminazione a Wimbledon. La sua riflessione va oltre il tennis, rivelando una lotta interiore che molti affrontano silenziosamente. In un mondo che spesso esige forza e determinazione, la sua testimonianza ci ricorda l'importanza di prendersi cura del nostro benessere mentale. È un invito a non sottovalutare mai i momenti di difficoltà e a cercare supporto.

« A volte mi sento molto solo in campo. Ho dei problemi a livello mentale, è così fin dall’Australian Open. Sto cercando dei modi per uscire da questo vicolo cieco, ma continuo a ricaderci. Non è una questione di tennis, mi sento solo nella vita in generale in questo momento, e non è una bella sensazione». Alexander Zverev si mette a nudo dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il momento "no" di Alexander Zverev: "Mi sento molto solo e vuoto, mi manca la motivazione"

In questa notizia si parla di: sento - momento - alexander - zverev

Fiorentina, Palladino: “Sento la responsabilità del momento. Vogliamo l’Europa: è dura ma ci proveremo” - Alla vigilia del fondamentale incontro contro il Bologna, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso la sua determinazione e responsabilità.

Il periodo difficile di Alexander Zverev non si limita solo al campo da tennis: dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon, il tedesco ha rivelato anche nella vita sta affrontando un momento complicato. Zverev è solo l'ultimo dei tanti sportivi che, soprattutto in Vai su Facebook

Alexander Zverev: "Mi sento molto solo nella vita. Ho problemi di salute mentale". Il tedesco si confessa in conferenza stampa e si apre su un tema molto importante https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100708/alexander-zverev-mi-sento- Vai su X

Zverev ammette: Mi sento molto solo e non provo gioia, al di là del tennis; Zverev in crisi: “Mi sento molto solo nella mia vita, mai stato così vuoto. Non provo più gioia”; Zverev: Mi sento solo e senza motivazioni. E il mio problema non è il tennis.

Il momento "no" di Alexander Zverev: "Mi sento molto solo e vuoto, mi manca la motivazione" - Ho dei problemi a livello mentale , è così fin dall’Australian Open. Secondo msn.com

Alexander Zverev ammette: "Mi sento molto solo, in campo e fuori. Mi manca la gioia in tutto quello che faccio. Va al di là del tennis" - Eliminato a sorpresa al primo turno dal francese Arthur Rinderknech, a preoccupare sono le dichiarazioni di Alexander Zverev, un malessere che va be ... Da eurosport.it