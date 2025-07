Femminicidio di Francesca Deidda ergastolo per il marito Igor Sollai | ‘Nessuna vittoria’

Il drammatico femminicidio di Francesca Deidda ha sconvolto la Sardegna, portando alla condanna di Igor Sollai all’ergastolo. Un delitto brutale e premeditato che ha acceso il dibattito sulla violenza di genere e la necessità di tutela. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta forte il dolore per una perdita incolmabile. La speranza è che questa sentenza rappresenti un passo verso una società più sicura e consapevole.

Un delitto brutale e premeditato. La Corte d’Assise di Cagliari ha pronunciato oggi la sentenza: ergastolo con un anno di isolamento diurno per Igor Sollai, 43 anni, colpevole del femminicidio della moglie Francesca Deidda, 42 anni. Un caso che ha suscitato indignazione e dolore in tutta la Sardegna e non solo. L’uomo, che aveva confessato l’ omicidio durante l’interrogatorio di garanzia, aveva inizialmente cercato di sviare le indagini raccontando che la moglie si era allontanata volontariamente. In realtà, l’aveva uccisa e nascosto il suo corpo in un borsone abbandonato in un capannone industriale a Settimo San Pietro, dove venne ritrovato solo alcuni giorni dopo la scomparsa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio di Francesca Deidda, ergastolo per il marito Igor Sollai: ‘Nessuna vittoria’

