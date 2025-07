Wimbledon 2025 Alexander Zverev shock | Mi sento solo forse ho bisogno di andare in terapia

Wimbledon 2025 ha riservato sorprese e emozioni intense, ma nessuno immaginava che Alexander Zverev, numero 3 del mondo, avrebbe aperto il suo cuore così sinceramente. Dopo un'eliminazione sorprendente al primo turno, il tennista tedesco ha condiviso pubblicamente le sue difficoltà emotive, lasciando tutti senza parole. Un gesto che ci ricorda quanto lo sport possa essere anche una sfida personale: forse è il momento di ascoltare e supportare chi si trova in difficoltà, anche lontano dai riflettori.

Alexander Zverev, attuale numero 3 del ranking ATP, ha sorpreso il mondo del tennis con dichiarazioni forti e intime dopo l’ eliminazione al primo turno di Wimbledon 2025. Il tennista tedesco ha perso contro il francese Arthur Rinderknech, uscendo di scena in modo inaspettato dallo Slam londinese. Zverev: “Non mi sento bene da mesi, forse è il momento di chiedere aiuto”. In conferenza stampa post-partita, Zverev ha ammesso di vivere un periodo estremamente difficile a livello psicologico: “ Non mi sono mai sentito così vuoto. Mi sento solo e devo risolvere i problemi con me stesso. ” Il campione tedesco ha sottolineato come la sconfitta non sia legata al tennis, ma a uno stato mentale delicato: “La causa non è fisica o tecnica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025, Alexander Zverev shock: “Mi sento solo, forse ho bisogno di andare in terapia”

