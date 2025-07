Juventus Tudor esulta | finalmente sta arrivando la firma

La Juventus, nonostante l’eliminazione dal Mondiale per Club, si tiene pronta a rilanciare con entusiasmo. Con Tudor già esultante e la firma che si avvicina, i bianconeri sono determinati a lasciarsi alle spalle le delusioni e a rinforzare il cuore della squadra. La società lavora intensamente sui rinforzi più strategici per costruire un futuro vincente. Questo nuovo capitolo promette di essere eccitante: è arrivato il momento di scrivere il prossimo grande successo juventino.

La Juventus, nonostante l’eliminazione dal Mondiale per Club, continua ad essere concentrata sul mercato: occhio all’importante novità. La Juventus sa che dovrà adesso eliminare quello che di negativo è successo nella stagione da poco terminata e che deve ricaricare le energie in vista della prossima. La società è al lavoro sul mercato per andare ad affondare sui rinforzi più giusti e che possano fare al caso del blocco centrale della rosa che resterà alla corte di Tudor. In attesa di ulteriori novità per Jonathan David che appare sempre più vicino, è arrivata anche un’altra notizia che fa esultare sia il tecnico bianconero sia i tifosi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, Tudor esulta: finalmente sta arrivando la firma

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - esulta - finalmente

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Mbappé ai box? Nessun problema! Ci pensa sempre il solito canterano: Gonzalo Garcia esulta per la terza volta al Mondiale per Club e mette sotto la Juve ? Vai su Facebook

Conceicao Juve, finalmente protagonista con Tudor. I numeri; Juvemania: Tudor lavora davvero come se restasse per 10 anni. A Roma occasione persa, ma la strada è giusta; Kolo Muani, quel gol che cambia di nuovo tutto: Tudor tagliato fuori.

Juventus, scoppia caso Yildiz: la spiegazione di Tudor e l'ossessione di Comolli - Il talento turco Kenan Yildiz furioso per la sostituzione, il tecnico Tudor spiega i motivi del cambio nella gara contro il Real Madrid, il dg Comolli parla di mercato ... Si legge su sport.virgilio.it

La rivelazione di Tudor dopo Real Madrid-Juventus: “Dieci giocatori mi hanno chiesto il cambio” - Juventus al Mondiale per Club svela cos'è accaduto durante il colloquio con i suoi giocatori: "In dieci mi hanno ... Come scrive fanpage.it