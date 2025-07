Juve | Hjulmand nel Mirino Prezzo e Posizione Sporting per il Centrocampo

La Juventus accelera sul mercato per rinforzare il centrocampo e tiene d'occhio Morten Hjulmand, il talentuoso mediano dello Sporting CP. Con un mix di tecnica, corsa e visione di gioco, il danese si presenta come il profilo ideale per elevare la qualità della mediana bianconera. Ma quale sarà il prezzo richiesto dall'Sporting e come si inserisce questa operazione nella strategia di mercato della Juve? Scopriamolo insieme.

La Juventus continua la sua ricerca sul mercato per rafforzare la propria mediana, e un nome che sta guadagnando sempre più consistenza nel mirino bianconero è quello di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese dello Sporting CP è un profilo altamente apprezzato dalla dirigenza juventina, che lo considera un elemento ideale per aggiungere qualità e dinamismo al reparto. Hjulmand: Il Profilo Ideale per la Mediana della Juve. Morten Hjulmand, classe 1999, è emerso come uno dei centrocampisti più interessanti del panorama europeo.

