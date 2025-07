A Villa Berio la consegna dei diplomi del master in Food management

tenuta a Villa Berio, un suggestivo scenario che ha reso ancora più speciale questo importante traguardo. Con entusiasmo e orgoglio, Filippo Berio ha consegnato i diplomi ai talentuosi studenti, rafforzando il suo impegno nel promuovere l’eccellenza e la formazione nel settore agroalimentare. Un passo avanti verso un futuro ricco di innovazione e qualità, che si conclude con la consapevolezza di aver contribuito a plasmare le nuove generazioni di professionisti.

Vecchiano, 2 luglio 2025 - Per il terzo anno consecutivo, Filippo Berio rinnova il proprio impegno a sostegno della formazione nel settore agroalimentare. Il marchio di Salov, gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario, ha conferito una borsa di studio nell’ambito del Master Food Quality Management and Communication del dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi nella suggestiva cornice di Villa Filippo Berio, la storica tenuta agricola di proprietà dell’azienda, a Vecchiano, alla presenza di Angela Tarabella, direttrice del master, e di Emanuele Siena, direttore marketing di Salov. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Villa Berio la consegna dei diplomi del master in Food management

In questa notizia si parla di: management - berio - villa - master

A Villa Berio la consegna dei diplomi del master in Food management; Da Salov tre borse di studio agli allievi più meritevoli del Master in Food Quality Management and Communication.

Olio Filippo Berio protagonista a MasterChef Italia - Anche quest’anno l’olio Filippo Berio farà parte della nuova edizione di MasterChef Italia, in onda ogni giovedì dal 15 dicembre 2022 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e ... Riporta horecanews.it