Macerata tenta di rubare in un' auto e ci lascia il proprio telefono | denunciato

A Macerata, un tentativo di furto si è trasformato in uno scoop inatteso: un giovane tunisino di 25 anni, nel tentativo di rubare un'auto, ha lasciato il proprio telefono sul luogo del crimine. Ma il suo gesto non è passato inosservato: quando si è recato al comando dei carabinieri per denunciare lo smarrimento, è stato invece denunciato per tentato furto e falsità ideologica. Una vicenda che dimostra come l'ingegno possa ritorcersi contro!

Durante un tentativo di furto notturno in un'auto in sosta a Macerata, un 25enne di origine tunisina vi ha lasciato il proprio telefonino. L'uomo è andato al Comando dei carabinieri per denunciare lo smarrimento del proprio smartphone ma è stato denunciato all'autorità giudiziaria per tentato furto e per falsità ideologica commessa da privato avendo attestato falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento del cellulare. Il telefono e la sim sono stati sequestrati. Giovedì pomeriggio, una 79enne di Macerata aveva sporto denuncia contro ignoti per il tentativo di furto subito nella propria vettura parcheggiata sotto casa, riferendo che l'abitacolo era stato rovistato ma non era stato asportato nulla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Macerata, tenta di rubare in un'auto e ci lascia il proprio telefono: denunciato

In questa notizia si parla di: macerata - proprio - auto - telefono

Ruba in un'auto e ci lascia il proprio telefono, denunciato. Macerata, carabinieri in azione dopo segnalazione di una 79enne #ANSA Vai su Facebook

Macerata, tenta di rubare in un'auto e ci lascia il proprio telefono: denunciato; Scorda il telefono nell’auto della sua vittima: ladro denunciato; Tenta il furto in un'auto ma ci lascia dentro il cellulare: denunciato un tunisino di 25 anni.

Ruba in un'auto e ci lascia il proprio telefono, denunciato - Durante un tentativo di furto notturno in un'auto in sosta a Macerata, un 25enne di origine tunisino vi ha lasciato il proprio telefonino. Segnala msn.com

Tentato furto a macerata: 25enne lascia il telefono nell’auto e viene denunciato per falso - Un 25enne tunisino a Macerata tenta un furto su un’auto, lascia il proprio smartphone e viene denunciato dai carabinieri per tentato furto e falsità ideologica dopo aver mentito sullo smarrimento. gaeta.it scrive