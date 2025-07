La fuga dalla guerra gli studi in Illinois la vittoria con Alcaraz | chi è Vukic rivale di Sinner

Dalla fuga dalla guerra alla gloria sui campi da tennis: il viaggio di Aleksandar Vukic, figlio di un padre scappato da Sarajevo, lo porta a sfidare i grandi come Sinner e Alcaraz. Tra vittorie memorabili e incontri mozzafiato, scopriamo come questo giovane talento australiano abbia scritto la sua storia, incrociando il destino con le leggende del tennis. E domani, il suo match con Jannik promette emozioni indimenticabili...

Il padre dell'australiano scapp√≤ da Sarajevo a Sydney. A livello Atp, Aleksandar ha sconfitto Carlos nel 2020 e ha incrociato Jannik (che affronter√† domani) due volte. Ecco come √® andata.. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - La fuga dalla guerra, gli studi in Illinois, la vittoria con Alcaraz: chi √® Vukic, rivale di Sinner

