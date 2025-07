LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 7-6 6-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | si viaggia verso un altro tie-break!

Nel cuore di Wimbledon 2025, l'emozione cresce mentre Bolelli e Vavassori sfidano l'avversario in un match che tiene tutti col fiato sospeso. La tensione è palpabile, con il punteggio che si avvicina a un nuovo tie-break. Riusciranno i nostri azzurri a mantenere la concentrazione e regalare un'altra grande vittoria? Scopriamo insieme come si svilupperà questa avvincente partita, perché in campo nulla è ancora deciso...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Ancora nessun rischio in battuta, purtroppo per√≤ gli azzurri non hanno mai brekkato e la partita √® ancora tutta da giocare. 40-0 Chiude Andrea. Seconda sulla riga Bolelli. 30-0 Attacca bene Behar ma poi prende un dritto di Bolelli che sarebbe uscito. Lo punisce Vavassori con il riflesso. 15-0 Sotto la rete la risposta di Vliegen. 5-5 E poi non risponde di dritto sulla seconda il pinerolese. Che occasione amici! 40-30 E poi chiaramente prima vincente. Niente, c‚Äô√® da soffrire fino in fondo. 30-30 NOOOO! Erano due match point. La risposta di rovescio lungoriga di Vavassori si stampa sul nastro, era vincente! 15-30 UN ALTRO! Siamo a due punti dal match, ovviamente ci sono voluti due completi regali del sud americano. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 7-6, 6-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si viaggia verso un altro tie-break!

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - behar - vliegen

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

Wimbledon, italiani di oggi in TV: 12:00 Bolelli/Vavassori - Behar/Vliegen (SS Uno, Arena e Wimbledon 6) N.P. 15:30 Bellucci - Lehecka (SS Arena e Wimbledon 4 N.P. 15:30 Paolini - Rakhimova (SS Uno e Wimbledon 3 N.P. 17:00 Darderi - Fery (SS Arena) D Vai su X

Diretta Ariel Behar - Joran Vliegen vs Simone Bolelli - Andrea Vavassori Doppio Maschile - Wimbledon 2025; Tabellone Wimbledon doppio 2025: ecco le sfide e i possibili incroci; Wimbledon, azzurri in campo: il programma del 2 luglio con Paolini, Bellucci e Darderi - Bolelli/ Vavassori vs Behar e Vliegen: il primo set è degli italiani.

LIVE Wimbledon, oggi in campo Paolini, Darderi e Bellucci. E c'è pure Alcaraz - Tre gli azzurri impegnati a Londra nel singolare. Da gazzetta.it

Wimbledon, doppio uomini: Cobolli con Bublik, il percorso di Bolelli e Vavassori - Cinque gli italiani impegnati nel terzo Slam della stagione in questa specialità: ... Riporta sport.tiscali.it