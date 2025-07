Glovo più soldi ai rider che consegnano con il caldo estremo La denuncia della Cgil

Glovo, azienda leader nel settore del delivery, ha deciso di aumentare la paga ai rider che consegnano con il caldo estremo, rispondendo alle richieste di tutela e sicurezza. Un gesto che mette in luce l'importanza di garantire condizioni di lavoro dignitose, soprattutto nelle ore più calde. Ma questa decisione basta a risolvere un problema che va ben oltre una semplice mossa economica?

Roma, 2 luglio 2025 – Pedalare sotto l’afa e il caldo opprimente delle grandi città per consegnare un pasto a domicilio. In questi giorni in cui la politica (diverse Regioni, come la Lombardia, hanno preso provvedimenti per vietare di lavorare sotto il sole in cantieri e lavoro nei campi dalle 12.30 alle 16) si interroga sulla necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori, Glovo, azienda leader nel settore del delivery, ha deciso di riconoscere un aumento a chi fa consegne sotto la canicola. Un provvedimento che sta sollevando però polemiche. A Glovo rider passes in front of the Colosseum, the largest amphitheater in the world as well as the most imposing monument of ancient Rome, located in the center of Rome, Italy, 19 May 2020. 🔗 Leggi su Quotidiano.net