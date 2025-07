Sondaggi politici Fratelli d’Italia in affanno | il partito di Meloni in discesa ma il Pd non ne approfitta

Stabile, il quadro politico italiano rimane immutato secondo gli ultimi sondaggi, con Fratelli d’Italia in lieve calo e Forza Italia che registra una modesta crescita. Il Partito Democratico e le forze di opposizione non sfruttano ancora questa situazione per ottenere vantaggi significativi. La stabilità di oggi potrebbe nascondere cambiamenti futuri, ma intanto la scena politica si mantiene in equilibrio precario, lasciando gli analisti a chiedersi quale sarà il prossimo movimento strategico dei protagonisti.

Gli ultimi sondaggi non spostano gli equilibri tra i partiti nell'ultima settimana. Gli unici due movimenti degni di nota riguardano entrambi la coalizione di governo: da una parte il calo dello 0,3% di Fratelli d'Italia e dall'altra la crescita di 0,2 punti percentuali da parte di Forza Italia. Pochi movimenti nelle opposizioni, con il Pd stabile e 5 Stelle e VerdiSinistra che subiscono variazioni minime e che si annullano tra loro. Stabile anche la Lega. Insomma, l'unica vera novità della rilevazione di Swg per il TgLa7 riguarda il calo dei meloniani, che restano comunque al di sopra del 30%.

