Medioriente | Hamas stiamo esaminando proposta mediatori per tregua a Gaza

In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, Hamas annuncia di essere in trattative con mediatori internazionali per una tregua di 60 giorni a Gaza. Dopo anni di conflitto, questa proposta rappresenta un passo cruciale verso la de-escalation e la speranza di un dialogo costruttivo. La comunitĂ internazionale osserva con attenzione questi sviluppi, consapevole dell'importanza di un accordo che possa portare pace e stabilitĂ nella regione.

Milano, 2 lug. (LaPresseAP) – Hamas ha rilasciato la sua prima dichiarazione ufficiale sulla tregua di 60 giorni, affermando di aver ricevuto una proposta dai mediatori e di essere in trattative con loro per “colmare le divergenze” e tornare al tavolo dei negoziati per cercare di raggiungere un accordo di cessate il fuoco. “I fratelli mediatori stanno compiendo sforzi vigorosi per colmare le lacune tra le parti e raggiungere un accordo quadro che consentirĂ l’avvio di un serio ciclo di negoziati”, afferma la dichiarazione, “stiamo trattando la situazione con grande responsabilitĂ e stiamo tenendo consultazioni nazionali e discutendo le proposte che ci sono state inoltrate con l’obiettivo di raggiungere un accordo che garantisca la fine dell’aggressione, il ritiro delle forze e la fornitura di aiuti umanitari di emergenza alla nostra popolazione nella Striscia di Gaza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Hamas, stiamo esaminando proposta mediatori per tregua a Gaza

