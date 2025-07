Saldi estivi 2025 al via il 5 luglio | ecco il calendario con le date regione per regione e quando finiscono

Pronti a fare il pieno di offerte? I saldi estivi 2025 stanno per partire in tutta Italia, con il via ufficiale fissato per il 5 luglio. Un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba e approfittare di sconti irresistibili. Le date, però, variano da regione a regione, rendendo l’attesa ancora più emozionante. Come ogni anno, Confcommercio ha reso disponibili tutte le informazioni per non perdere nemmeno un affare: scopriamole insieme!

Con l’arrivo di luglio, torna uno degli appuntamenti piĂą attesi dagli amanti dello shopping: i saldi estivi 2025, che in gran parte d’Italia prenderanno il via sabato 5 luglio. Un’occasione per rinnovare il guardaroba, concedersi qualche sfizio o puntare su capi iconici a prezzo ribassato. Le date, però, non sono identiche ovunque: Trento e Bolzano fanno eccezione, con calendari autonomi. Come ogni anno, Confcommercio ha reso disponibili tutte le informazioni utili per orientarsi al meglio nella stagione degli sconti. Quando iniziano i saldi estivi 2025 La data di partenza ufficiale è fissata per il 5 luglio, con una durata media di 60 giorni, ma le regioni possono modificare il calendario in base alle proprie esigenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Saldi estivi 2025, al via il 5 luglio : ecco il calendario con le date regione per regione (e quando finiscono)

In questa notizia si parla di: regione - luglio - saldi - estivi

Ecco 1,65 milioni dalla Regione per gli incendi del luglio 2023: "Nuovi ristori alle vittime, vicini a chi ha sofferto" - La regione interviene concretamente a sostegno delle vittime degli incendi che hanno colpito nel luglio 2023, approvando un nuovo piano di ristori.

Saldi estivi 2025, via agli sconti dal 5 luglio: le date per regione Vai su X

Saldi estivi 2025: si parte il 5 luglio nel Lazio. La Regione Lazio ha ufficializzato la data di avvio dei saldi estivi 2025, fissata a sabato 5 luglio, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale siglato in sede di Conferenza Unificata il 24 marzo 2011. ? I saldi Vai su Facebook

Saldi estivi al via il 5 luglio, il calendario regione per regione; Saldi estivi 2025, via agli sconti dal 5 luglio: ecco le date regione per regione (e quanto durano); Saldi estivi 2025, quando iniziano e come funzionano: il calendario regione per regione.

Saldi estivi 2025, al via il 5 luglio : ecco il calendario con le date regione per regione (e quando finiscono) - Ecco il calendario completo dei saldi estivi 2025 in Italia: quando iniziano, quanto durano e cosa conviene comprare ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Saldi estivi 2025, il calendario ufficiale: quando iniziano regione per regione e le regole sul cambio - C'è chi parte per le vacanze e chi preferisce smorzare il caldo con un po' di shopping e il sollievo dato dall'aria condizionata dei ... Riporta msn.com