Doveva suonare Good Riddance ma ha attaccato con l' inno degli Oasis E il frontman Billie Joe Armstrong non l' ha presa bene

I l finale dei concerti dei Green Day è ormai un rito: Billie Joe Armstrong sceglie un fan dal pubblico, lo invita sul palco e gli affida la chitarra per suonare insieme Good Riddance (Time Of Your Life). Ma al Luxexpo Open Air di Lussemburgo, questo momento si è trasformato in qualcosa di molto diverso. Il giovane scelto ha infatti deciso di rompere le regole del gioco e, appena imbracciato lo strumento, ha cominciato a suonare le note di Wonderwall degli Oasis. Il pubblico è rimasto spiazzato, il frontman dei Green Day anche di più.