Come cambia la difesa con la nuova alleanza Rtx-Shield AI

Come cambia la difesa con la nuova alleanza tra RTX Shield AI? In un mondo dove l'agilità decisiva, questa collaborazione tra il colosso storico dell’industria militare e una start-up innovativa della Silicon Valley segna una svolta nel settore. Al centro di questa sinergia c’è Hivemind, il software rivoluzionario di Shield AI, pronto a ridefinire le strategie di sicurezza e risposta in tempo reale. Scopri come questa alleanza sta trasformando il futuro della difesa mondiale.

In un settore in cui la velocità di adattamento è diventata un vantaggio operativo, la collaborazione tra Rtx (ex Raytheon Technologies), gigante tradizionale dell’industria della difesa, e Shield AI, società emergente della Silicon Valley sostenuta da venture capital, rappresenta un caso emblematico della convergenza tra innovazione software e piattaforme militari esistenti. Al centro dell’accordo c’è Hivemind, un software sviluppato da Shield AI per abilitare l’autonomia decisionale dei sistemi senza pilota, che verrà integrato sull’hardware di RTX all’interno di due progetti distinti: una nuova arma operativa e un pacchetto avanzato di sensori elettro-ottici. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come cambia la difesa con la nuova alleanza Rtx-Shield AI

