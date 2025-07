Francesca De Vivo 20enne scomparsa da 12 giorni ad Avellino L'appello della sindaca | Ha bisogno di cure

Da oltre due settimane, la comunità di Avellino si stringe nel dolore e nella speranza per ritrovare Francesca De Vivo Tino, 20 anni scomparsa il 20 giugno. La sindaca Laura Nargi ha lanciato un appello emozionato, sottolineando l’urgenza di trovare Francesca che ha bisogno di cure. Uniamo le forze per ridare speranza alla famiglia e alla città, sperando in un lieto ritorno. Continua a leggere.

La 20enne Francesca De Vivo Tino è scomparsa lo scorso 20 giugno ad Avellino. Anche la sindaca Laura Nargi ha diramato un appello alla cittadinanza per ritrovarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francesca - vivo - 20enne - scomparsa

“Ho detto subito a Silvio Berlusconi di essere bisessuale perché non giudicava, era aperto più di tanti giovani… Vivo la sua mancanza come mi avessero tolto un braccio”: parla Francesca Pascale - Francesca Pascale rivela il suo legame profondo con Silvio Berlusconi, definendolo una presenza che ha segnato la sua vita.

Ancora nessuna notizia di Francesca De Vivo Tino, la 20enne scomparsa dal 20 giugno da Avellino. Da giorni le ricerche della ragazza non hanno dato ancora alcun esito e, con il passare delle ore la preoccupazione dei genitori di Francesco diventa sem Vai su Facebook

Scomparsa di Francesca De Vivo Tino, l'appello del sindaco Nargi: Aiutateci a trovarla; Francesca De Vivo, 20enne scomparsa da 12 giorni ad Avellino. L'appello della sindaca: Ha bisogno di cure; Francesca De Vivo Tino scomparsa dal 20 giugno, il papà: «Era con un ragazzo, poi mi ha chiesto di andare a pr.

Francesca De Vivo, 20enne scomparsa da 12 giorni ad Avellino. L’appello della sindaca: “Ha bisogno di cure” - Anche la sindaca Laura Nargi ha diramato un appello alla cittadinanza per ritrovarla. Scrive fanpage.it

Francesca De Vivo scomparsa da Avellino il 15 giugno, la madre: "Avvistata ad Aversa" - Francesca De Vivo ancora scomparsa: la madre lancia un appello diretto all’uomo con lei. Come scrive tag24.it