Isola dei Famosi 2025 stasera la finale | chi sarà il vincitore?

Stasera si conclude un emozionante viaggio sull’Isola dei Famosi 2025! La finale, trasmessa in diretta su Canale 5 alle 21:35, promette sorprese e colpi di scena. Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, ci guiderà attraverso le ultime sfide e i momenti decisivi. Restate con noi su DavideMaggio.it per seguire il live minuto per minuto e scoprire insieme chi conquisterà il titolo di vincitore.

Ultimo appuntamento con l’ Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il live minuto per minuto per seguire e raccontare tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce la finale, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle ultime e decisive prove. In studio presenti tutti gli ex naufraghi. Chi tra Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo si aggiudicherà la vittoria? Tra questi ultimi due, il televoto aperto in semifinale stabilirà subito l’eliminato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it