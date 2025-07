Vaticano Meloni arrivata per udienza con il Papa

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, fa il suo ingresso nel cuore spirituale del Vaticano per la sua prima visita ufficiale con Papa Leone XIV. Accolta con calore e rispetto, simbolo di un dialogo che si rafforza tra Italia e Santa Sede, questa visita rappresenta un momento significativo di confronto e collaborazione. Un passo importante verso un futuro condiviso, dove fede e politica si incontrano per costruire ponti duraturi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva in Vaticano per la prima visita ufficiale a Papa Leone XIV. Accolta assieme ai vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani nel cortile di San Damaso da Mons. Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, e dai Gentiluomini di Sua SantitĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vaticano, Meloni arrivata per udienza con il Papa

