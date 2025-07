Primo colloquio ufficiale tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV | l’udienza è durata più di mezz’ora

Un momento storico che segna un nuovo capitolo nei rapporti tra Italia e Santa Sede: il primo incontro ufficiale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Leone XIV, un faccia a faccia di oltre mezz’ora nel cuore del Palazzo Apostolico. Un dialogo ricco di significato, all’insegna di rispetto e collaborazione, che potrebbe aprire nuove prospettive per il futuro. E così, l’incontro si conclude con un gesto di stima e auguri reciproci, lasciando intravedere potenziali sviluppi importanti.

Primo colloquio ufficiale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Il faccia a faccia si è svolto nel Palazzo Apostolico ed è durato più di mezz’ora. “Molto piacere”, così il Pontefice ha accolto in Vaticano la premier. Congedandosi Meloni ha augurato al Papa “buona giornata” e ha rivolto gli auguri di “buon lavoro”. La premier ha donato al Papa u n’immagine dell’Angelicum del 1600, dove il Pontefice ha studiato. Prevost ha donato a Meloni un libro su Sant’Agostino. Tra i temi a cui si è fatto cenno, come si vede da un video diffuso dal Vaticano, il summit sulla sicurezza alimentare che si terrà a fine luglio ad Addis Abeba, in Etiopia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Primo colloquio ufficiale tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: l’udienza è durata più di mezz’ora

