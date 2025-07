Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a questa breve panoramica sulla viabilità di Roma e Lazio del 2 luglio 2025 alle ore 15:25. Astral Infomobilità vi aggiorna in tempo reale sugli ultimi sviluppi tra cui rallentamenti e code lungo il Grande Raccordo Anulare, la strada Aurelia e la provinciale Braccianese Claudia. Restate con noi per tutte le novità e consigli utili per affrontare al meglio il vostro tragitto. La situazione è sotto controllo grazie all’attenzione costante delle autorità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare uscita Pontina Romanina in carreggiata interna mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Roma Termini Prenestina percorrendo la strada statale Aurelia un veicolo in panne rallenta il traffico tra Malagrotta e casa direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla strada provinciale Braccianese Claudia un cantiere attivo rallenta il traffico al km 13 circa nei due sensi di marcia sulla via Litoranea si rallenta altezza campo nelle due direzioni mentre in via Nettunense traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con Davide il mare nei due sensi di marcia meccanico la cena serale in rubrica è tutto oro messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

