Sardegna 2 morti in spiaggia per caldo

Due tragiche perdite scuotono le spiagge del Nordest della Sardegna, dove il caldo torrido ha causato la morte di due uomini a distanza di poche ore. La cronaca ci ricorda quanto l’estate possa essere insidiosa e come la prevenzione sia fondamentale per tutelare la nostra salute. In un mare di relax e divertimento, non bisogna mai sottovalutare i segnali che il nostro corpo ci manda.

16.00 Doppia tragedia sulle spiagge del Nordest della Sardegna, dove nelle stesse ore, e a pochi chilometri di distanza, due uomini sono morti per arresto cardiaco. A Budoni un uomo di 75 anni si è sentito male nella spiaggia di Li Cuppulati: il cuore si è fermato, vani i tentativi di salvarlo. Nella spiaggia Lu Impostu di San Teodoro, a sentirsi male è stato un 60enne, ugualmente colpito da un arresto cardiaco fatale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

