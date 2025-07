Riqualificazione impianto di pattinaggio a Isola Sacra Onorati | Intervento necessario per la sicurezza

Il Comune di Fiumicino si impegna a garantire la sicurezza e il benessere dei propri cittadini. Per questo, ha avviato il procedimento per la riqualificazione dell’impianto di pattinaggio di Isola Sacra, un intervento fondamentale per ripristinare le condizioni di sicurezza e sostenibilità. La decisione, pur complessa, testimonia l’impegno del municipio nel promuovere spazi pubblici sicuri e rinnovati, affinché la comunità possa tornare a usufruire di strutture adeguate e funzionali.

Fiumicino, 2 luglio 2025 – Il Comune di Fiumicino ha avviato il procedimento amministrativo p er il rilascio e lo sgombero dell’impianto di pattinaggio situato in via Giuseppe Fontana, a Isola Sacra. La decisione si è resa necessaria a seguito dell a naturale scadenza della concessione d’uso e della totale assenza di un titolo autorizzativo valido da parte dell’attuale gestore. Una scelta difficile, ma doverosa, – fa sapere il Comune – che l’Amministrazione comunale ha preso con grande senso di responsabilità, proprio per garantire un futuro all’impianto e restituirlo alla cittadinanza completamente rinnovato, sicuro, e conforme alle normative vigenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

