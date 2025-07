Borsa | Europa in ordine sparso dopo lavoro Usa Milano +0,2%

Le borse europee oscillano in ordine sparso dopo il deludente dato sul mercato del lavoro statunitense, che ha evidenziato un calo di 33mila posti a giugno, ben sotto le attese di +98mila. Milano si distingue con un modesto +0,2%, mentre Francoforte e Londra mostrano segni di cautela. Madrid e Parigi invece registrano rialzi, riflettendo una certa volatilitĂ in attesa delle prossime scorte di greggio e della scadenza di metĂ luglio. La settimana promette ancora molto movimento e incognite sui mercati.

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee caute dopo il dato sul mercato del lavoro Usa peggiore delle stime. Sono 33mila i posti persi in giugno a fronte di un incremento atteso di 98mila unitĂ . Milano guadagna lo 0,2%, Francoforte cede lo 0,05% e Londra lo 0,4%, mentre salgono Madrid (+0,2%) e Parigi (+0,9%). Negativi i future Usa in attesa delle scorte settimanali di greggio e con l'approssimarsi della scadenza del 9 luglio fissata dal presidente Usa Donald Trump per la tregua sui dazi, che non intende prorogare, sollevando dubbi sulla possibilitĂ di raggiungere un accordo con il Giappone.

