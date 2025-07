Calciomercato estero UFFICIALE un nuovo rinforzo per l’attacco del Chelsea! Dal Brighton arriva Joao Pedro – IL COMUNICATO

Il calciomercato estero si infiamma con un'ultima ufficialità: il Chelsea accelera e rinforza l’attacco con l’arrivo di Joao Pedro dal Brighton. Protagonista di una stagione da protagonista, il giovane talento brasiliano promette di portare nuova energia alla squadra di Stamford Bridge. Dopo l’acquisto di Delap, i Blues continuano a muoversi con decisione, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro avventura europea.

Calciomercato estero, UFFICIALE un nuovo rinforzo per l’attacco del Chelsea! Dal Brighton arriva Joao Pedro Prosegue a ritmi alti il calciomercato del Chelsea che dopo l’acquisto di Delap dall’Ipswich Town ha annunciato un nuovo arrivo, ancora nel reparto offensivo, con l’ufficialità di Joao Pedro. Il giocatore brasiliano, classe 2001, si unirà alla rosa allenata da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, UFFICIALE un nuovo rinforzo per l’attacco del Chelsea! Dal Brighton arriva Joao Pedro – IL COMUNICATO

João Pedro al Chelsea, è ufficiale: il centravanti brasiliano arriva dal Brighton per 70 milioni - Il Chelsea ha annunciato l'arrivo di João Pedro dal Brighton: affare da 64 milioni di parte fissa più altri 6 di bonus. Si legge su eurosport.it

