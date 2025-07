California incendio in una fabbrica di fuochi d’artificio a Sacramento

Un incendio devastante ha colpito una fabbrica di fuochi d’artificio a Esparto, vicino a Sacramento, pochi giorni prima delle celebrazioni del 4 luglio. Le immagini delle telecamere aeree mostrano un inferno di fiamme e scintille nel cielo, mentre fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Questo incidente solleva l’urgenza di discutere sulla sicurezza delle industrie di spettacolo pirotecnico. La domanda ora è: quali misure sono necessarie per prevenire tragedie simili in futuro?

Un magazzino di fuochi d’artificio è andato in fiamme nel nord della California martedì sera a pochi giorni dalle celebrazioni del 4 luglio. Gli elicotteri dei notiziari che hanno sorvolato la fabbrica in fiamme a Esparto, a ovest di Sacramento, hanno ripreso le drammatiche immagini del rogo che fortunatamente non ha provocato feriti. Nelle immagini si sono visti fuochi d’artificio sparare nel cielo. I media locali hanno citato il California State Fire Marshal, secondo cui il magazzino apparteneva a un’azienda che si occupa di importazione ed esportazione di prodotti pirotecnici. Hanno inoltre riferito che le fiamme si sono propagate dal magazzino in fiamme all’area circostante, bruciando circa 80 acri di terreno. 🔗 Leggi su Lapresse.it