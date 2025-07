L’ha pagata 20 milioni Di Caprio il clamoroso annuncio | la scelta dell’attore per una buona causa

Leonardo Di Caprio ha fatto ancora una volta parlare di sé con un gesto che unisce cuore e impegno: l’attore ha acquistato l’isola di Guafo, in Cile, per proteggerla dallo sfruttamento industriale. Un investimento da 20 milioni di dollari, annunciato sui social, che sottolinea il suo forte impegno ambientalista. Un esempio di come la passione possa diventare azione concreta per salvaguardare il nostro pianeta. La sua scelta ci invita a riflettere sull’importanza di tutelare le meraviglie naturali del mondo.

Leonardo Di Caprio ha acquistato l' isola di Guafo, situata in Cile, con l'obiettivo di proteggerla dallo sfruttamento industriale. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell'attore, noto da anni per il suo impegno ambientalista. «L'insostituibile Isola di Guafo in Cile è ora protetta dall'estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive», ha scritto l'attore premio Oscar. Un gesto dal valore di 20 milioni di dollari, finalizzato alla conservazione ambientale. L'acquisto dell'isola è avvenuto tramite Rewild, la fondazione ambientalista che Di Caprio ha co-fondato nel 2021 insieme a un team di scienziati e attivisti per la tutela degli ecosistemi.

