Vendite globali Tesla calano del 13,5% nel secondo trimestre

Il mondo dell’auto elettrica è in fermento: Tesla, il gigante innovativo, registra un calo del 13,5% nelle vendite globali nel secondo trimestre, scendendo a 384.122 unità, rispetto alle attese degli analisti. Un dato che mette in discussione le dinamiche di un settore in rapida evoluzione. Ma cosa significa questa flessione per il futuro della casa automobilistica più iconica? Scopriamo insieme le ragioni e le prospettive di questo calo sorprendente.

Le vendite globali di Tesla nel secondo trimestre sono calate del 13,5% a 384.122, sotto le attese degli analisti che scommettevano su quota 387.000. Lo riporta il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vendite globali Tesla calano del 13,5% nel secondo trimestre

