Juve altra operazione da 50 milioni | ora può cambiare tutto

La Juventus si prepara a un’altra operazione da 50 milioni di euro, pronta a cambiare le sorti del mercato bianconero. Dopo aver sondato il terreno con uno dei più promettenti talenti del calcio inglese, i bianco-neri devono affrontare alcune complicazioni. Mentre le cessioni ancora frenano le mosse in entrata, la società non si arrende e lavora per rafforzarsi, pronto a sorprendere i tifosi con nuovi colpi strategici.

I bianconeri avevano annusato una potenziale occasione con uno dei prospetti più importanti di tutto il calcio inglese, ma la situazione si sta complicando La Juventus si guarda attorno per cominciare a mettere a segno qualche colpo anche in entrata al netto delle uscite, che sono tutt’altro che semplici. In queste ore ve ne abbiamo parlato nel dettaglio, delle cessioni che bloccano un po’ il mercato bianconero a partire dall’operazione saltata col Nottingham che avrebbe dovuto portare sia Weah che Mbangula in Premier. L’esterno americano ha rifiutato ha destinazione, si sta prendendo del tempo per decidere il suo futuro, verosimilmente dopo il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, altra operazione da 50 milioni: ora può cambiare tutto

Nuovo sponsor Juve: sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor, Visit Detroit, che sarà visibile anche sulle maglie delle squadre Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera.

JUVE: PERCHÉ EXOR PUÒ... MA NON VUOLE... CON 250 MILIONI DI TIFOSI NEL MONDO? Il Manchester City va all'Università, mentre la Juve, con tutto il rispetto, frequenta ancora le Medie. Il club inglese, negli ultimi 10 anni di mercato, ha speso 1,64 miliar

Ebbene sì. Dopo le sanzioni del 2023 la Juventus è di nuovo a rischio penalizzazione in A e squalifica in Europa: a breve dovrà rispondere di nuovi illeciti (e la recidiva la inguaia) Ne scrivo da due anni: la nuova Juve (come la Consob ha già appurato e delib

Pagina 1 | Casse Juve: la mossa di Elkann, che cambia per Comolli e le variabili Motta e Vlahovic - La immissione di denaro fresco da parte di Exor, per la precisione di altri 15 milioni dopo i 15 già versati a fine marzo, è da interpretare prima di tutto come la conferma dell’impegno della ... Segnala tuttosport.com

Perché la Juventus ha scelto Jonathan David: continuità, goal e occasione a "zero" - David sarà il nuovo centravanti della Juventus: i motivi che hanno spinto i bianconeri a puntare sul canadese. Riporta msn.com