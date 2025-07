Il Quad rilancia la cooperazione nell’Indo-Pacifico Ecco come

I ministri degli Esteri del Quad, il formato di sicurezza che riunisce Stati Uniti, Australia, India e Giappone, si sono riuniti a Washington proprio mentre il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, iniziava la sua visita in Europa. È su questo incrocio di missioni che si focalizza la newsletter “Indo-Pacific Salad” di questa settimana, tra consapevolezze, sfide e ambiguità. Al centro del comunicato congiunto diffuso al termine dell’incontro dei quattro, c’è per esempio una riaffermazione decisa dell’impegno per un Indo-Pacifico “libero e aperto” e una nuova agenda operativa in quattro aree prioritarie: sicurezza marittima e transnazionale, prosperità economica, tecnologie critiche ed emergenti, e risposta umanitaria alle emergenze. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Quad rilancia la cooperazione nell’Indo-Pacifico. Ecco come

