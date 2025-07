Emergenza caldo | l’Usl Umbria 1 attiva il monitoraggio su ospedali assistenza territoriale e lavoratori esposti

L’onda di caldo eccezionale mette alla prova il territorio dell’Usl Umbria 1, che ha subito attivato un monitoraggio capillare su ospedali, assistenza territoriale e lavoratori. La priorità è garantire sicurezza e benessere in queste giornate torride, prevenendo eventuali criticità. La vigilanza costante permette di intervenire tempestivamente e tutelare le persone più vulnerabili. In questo scenario, la collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare con successo questa emergenza calda.

La direzione aziendale dell'Usl Umbria 1 ha reso noto che è in corso un monitoraggio costante dell'emergenza calore su tutto il territorio di competenza. L'attenzione è rivolta in particolare alle strutture ospedaliere, ai servizi territoriali e alla tutela dei lavoratori esposti a temperature elevate. Ospedali sotto controllo Presso gli ospedali di Città di Castello e Umbertide non si registrano, al momento, particolari criticità né un aumento degli accessi ai Pronto Soccorso o dei ricoveri nei reparti di Medicina. Situazione analoga anche nelle strutture di Branca, Assisi, Castiglione del Lago e Media Valle del Tevere, dove non si rilevano incrementi di casi riconducibili al caldo.

In questa notizia si parla di: ospedali - emergenza - umbria - monitoraggio

