Acerra si amplia l’offerta strutturale per le scuole

Acerra fa un passo avanti nel futuro delle sue scuole, ampliando l’offerta strutturale con un investimento strategico. Il Comune ha infatti deciso di acquisire l’area di via Diaz, di proprietà della Diocesi, consolidando il proprio impegno per un’istruzione di qualità. Questa mossa non solo rafforza il patrimonio pubblico, ma apre nuove opportunità per lo sviluppo e il benessere della comunità scolastica locale, confermando Acerra come città in crescita e proiettata al domani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si amplia l’offerta strutturale scolastica per la città di Acerra (Napoli): il Comune, infatti, acquisisce l’area di via Diaz di proprietà della Diocesi. E’ quanto ha stabilito il Consiglio Comunale che nella seduta odierna ha approvato l’ordine del giorno che prevede l’acquisizione al patrimonio comunale di alcuni immobili ubicati in via Diaz da destinare per finalità istituzionali e nello specifico destinati ad uso scolastico. Per questi immobili l’ente ha chiesto e ricevuto la disponibilità della Diocesi alla vendita per gli scopi prefissati. L’atto è stato approvato con 15 voti favorevoli, quelli della maggioranza, mentre l’opposizione non ha partecipato alla votazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acerra, si amplia l’offerta strutturale per le scuole

In questa notizia si parla di: acerra - amplia - offerta - strutturale

Acerra, si amplia l’offerta strutturale per le scuole; Acerra, Comune acquisisce immobile per scuola dalla Diocesi: sì in Consiglio.

Al Munari di Acerra nuova offerta formativa per futuri chef - L'Istituto polispecialistico 'Bruno Munari', infatti, si arricchisce dell'indirizzo Gastronomico e Ospitalità ... Secondo ansa.it