Bimba di un anno e mezzo mangia una brioche al bar e finisce in ospedale | cosa le è successo

Momenti di grande paura al Lido degli Estensi, dove una bambina di un anno e mezzo ha rischiato la vita dopo aver assaggiato una brioche con crema al pistacchio. La reazione allergica improvvisa ha richiesto un tempestivo intervento medico e il trasferimento in ospedale. Fortunatamente, grazie all’intervento dei pediatri, la piccola si è ripresa. Un episodio che ricorda quanto sia importante prestare attenzione alle allergie alimentari, specialmente in età infantile.

Momenti di grande paura al Lido degli Estensi, dove una bambina di un anno e mezzo ha avuto una grave reazione allergica dopo aver assaggiato una brioche con crema al pistacchio. La piccola, in vacanza con i genitori, ha iniziato a stare male immediatamente. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale, dove è stata presa in cura dai pediatri. L'Ausl ha confermato: si è trattato di una forte allergia, non di shock anafilattico. Fortunatamente, la bimba è già stata dimessa.

