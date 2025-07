Tribunale Trento Consulta esamini adeguamento pensioni

Il giudizio in corso al Tribunale di Trento apre un nuovo capitolo sulla tutela dei pensionati italiani, con la Consulta chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del meccanismo di rivalutazione automatica. La disputa riguarda il modo in cui vengono adeguate le pensioni alle variazioni dell'inflazione, un tema cruciale per milioni di cittadini. Resta da capire come si svilupperà questa delicata questione e quali implicazioni avrà per il futuro previdenziale nel nostro Paese.

Il Tribunale di Trento ha rinviato alla Corte Costituzionale la valutazione sulla legittimità del meccanismo di perequazione automatica introdotto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024. Lo fanno sapere la Cgil e lo Spi spiegando che è cambiato il meccanismo della rivalutazione rispetto all'inflazione che ora è "a blocchi" piuttosto che ha scaglioni applicando l'aliquota di rivalutazione ridotta all'intero importo della pensione. "Il giudizio in corso - si legge nell'ordinanza sul procedimento che riguarda un pensionato che ha chiesto la rivalutazione sulla base del meccanismo precedente - non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale.

