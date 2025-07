Ciclista investito da un veicolo | indagano i Carabinieri

Un incidente sulla via Garibaldi di Monteforte Irpino ha coinvolto un ciclista di 57 anni, investito da un veicolo condotto da un uomo di 58 anni. I carabinieri sono immediatamente intervenuti per accertare le cause e garantire la sicurezza. Il conducente si è fermato prontamente per aiutare, mentre il ciclista è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. La dinamica è ancora in fase di indagine, ma l'evento solleva ancora una volta l'importanza della prudenza sulle strade.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, a Monteforte Irpino, personale della Compagnia Carabinieri di Baiano è intervenuto in via Garibaldi, dove, per cause in corso di accertamento, un ciclista (57enne) in transito è stato investito da un veicolo condotto da un 58enne. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi al malcapitato. Il ciclista è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato presso il P.S. dell’ospedale Moscati di Avellino, non in pericolo di vita Non ci sono stati disagi per la circolazione stradale. I Carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ciclista investito da un veicolo: indagano i Carabinieri

In questa notizia si parla di: ciclista - investito - veicolo - carabinieri

Ciclista investito da un'auto a Celerina: trasportato in ospedale - Un ciclista svizzero di 60 anni è rimasto gravemente ferito giovedì 15 maggio a Celerina, Engadina, dopo essere stato investito da un'auto sulla strada principale H27.

L’uomo, originario di Cetara, è stato travolto lungo la Statale 163 tra Maiori e Cetara. Alla guida del veicolo una giovane del posto. Inutili i soccorsi #Cetara #traegedia #ciclista #morto Vai su Facebook

Ciclista investito da un veicolo: indagano i Carabinieri; Ciclista travolto e ucciso da un'auto; Scontro tra un ciclista e l’auto dei carabinieri: 87enne morto all’ospedale.

Cambia senso di marcia: ciclista investito e ucciso da auto dei carabinieri - Cambia senso di marcia: ciclista investito e ucciso da auto dei carabinieri Il ciclista avrebbe tagliato la strada ai carabinieri che non sono riusciti a evitare l'impatto. Da ilgiornale.it

Ciclista travolto da un pirata: "Tratto di strada a rischio" - È caccia al mezzo che, poco dopo le 20 di sabato sera, ha travolto Manuele Casana, 59 anni, di Acquanegra Cremonese, mentre su una bici elettrica rincasava da Spinadesco: proveniva da via Milano e all ... msn.com scrive